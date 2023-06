Chiavari: con Laura Guglielmi alla ricerca di Sanremo

Italo Calvino è nato a Cuba ma ben presto è arrivato a Sanremo e qui ha vissuto fino alla giovinezza. Che l’autore abbia amato quella città si evince dai paesaggi sanremesi, ancorché un po’ velati e nascosti ma percepibili persino nelle “Città invisibili” così cerebrali e talora algide.

Anche Laura Guglielmi è di Sanremo, anche lei innamorata della sua città, anche se attualmente vive a Genova. Oggi pomeriggio, nella sede della Società Economica, ci ha accompagnato, con immagini e parole, in quella Sanremo calviniana che non esiste più e che ha condensato in quel saggio-racconto che si intitola “Italo Calvino e Sanremo alla ricerca di una città scomparsa”.

