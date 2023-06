Dall’Anpi Sestri Levante

L’offerta di un palco del Festival della parola di Chiavari a Simone Pillon per parlare della

realtà LGBTQIA+ è sconcertante.

In primis, come è possibile che, all’interno di una manifestazione culturale, si collochi un

discusso personaggio privo di qualsiasi titolo professionale per affrontare un tema tanto

complesso, ma ben noto per la sua viscerale ostilità nei confronti delle persone omosessuali,

lesbiche, transgender, e per la sua intemperanza ed estremismo politico?

» leggi tutto su www.levantenews.it