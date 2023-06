Cittadinanza onoraria di Lerici per Luigi Questa, maestro di sport

Cittadinanza onoraria di Lerici per Luigi Questa (Lerici, 1934), storica figura dello sport locale. Questa la proposta avanzata dal sindaco Leonardo Paoletti e unanimemente accolta dalla sua giunta che, come deliberato in questi giorni, sottoporrà ora il conferimento del riconoscimento al Consiglio comunale. Palazzo civico intende conferire la cittadinanza onoraria a Questa, lericino classe 1934, “quale massima espressione della gratitudine e del valore attribuitogli per aver contribuito a coltivare tra le giovani generazioni, che si sono succedute per almeno quattro decenni, la grande passione per lo sport, in particolare del nuoto, grazie all’incessante impegno e alla instancabile devozione verso il nostro territorio e il nostro mare”, spiega la delibera, che ripercorre anche le tappe dell’impegno di Questa, partendo da quando, nel 1959, per avviare al calcio il gruppo di giovani santerenzini che frequentava la parrocchia, fondò la società Libertas Audax S.Terenzo, diventando presidente. Tre anni dopo l’inizio dell’attività di allenatore di pallanuoto, con la costituzione di un gruppo giovanile nella Unione Sportiva Santerenzina. Nel 1965, sempre fronte pallanuoto, eccolo allenatore della Libertas Audax; nel 1979 la fusione tra quest’ultima e la Libertas Vernazza, con Questa che diventa allenatore della nuova società Vernazza SanTerenzo, militate nel campionato di Serie C.

Nel 1982 poi l’Audax cessa l’attività pallanuotistica per dedicarsi esclusivamente al nuoto e Questa fonda il CSI Venere Azzurra, che partecipa ai campionati di pallanuoto giovanili e a quello di Promozione. Successivamente Questa contribuisce alla nascita del Centro Sportivo Marina Militare La Spezia, che rileva la Venere Azzurra nel campionato di Promozione. La squadra, in cui Questa riveste la carica di direttore sportivo, scala le varie serie fino a raggiungere importanti traguardi. Fino all’inizio degli anni 2000 l’impegno ora come allenatore ora come direttore sportivo delle squadre di pallanuoto del CSI Venere Azzurra e del CS Marina Militare fino all’inizio degli anni 2000. E dall’inizio degli anni ’90 è uno dei promotori del Trittico natatorio santerenzino, apprezzato e famoso appuntamento per chi apprezza le gare di nuoto di fondo nel nostro mare.

L’articolo Semplici a 90′ dal destino dello Spezia: “Non abbiamo più niente da perdere” proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com