Festa della Repubblica: il messaggio del prefetto; gli auguri di Toti

Dalla Prefettura di Genova, il discorso del prefetto Renato Franceschelli

Sig. Vice Ministro, Autorità civili, religiose e militari tutte, Signore e Signori, un sincero grazie per aver voluto assicurare la vostra partecipazione

È con immutata emozione che torniamo stamani a riappropriarci di questa Piazza, cuore della città, per una cerimonia sobria e intensa come quella dell’Alza bandiera. Una cerimonia che rappresenta l’occasione per tutti – Istituzioni, associazioni e cittadini – di ricordare oggi il 77° anniversario della Fondazione della Repubblica e il 75° anniversario dell’entrata in vigore della Carta Costituzionale.

