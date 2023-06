Infermieri per abitante, Spezzino prima provincia del nord

Quella spezzina è una delle province con il più alto numero di infermieri per abitante. Precisamente, lo Spezzino è la seconda provincia in Italia per infermieri non pediatrici ogni 100mila abitanti dai 15 anni in su: è uno degli elementi che emerge dall’indagine sulla qualità della vita per fasce d’età realizzata dal Sole24Ore. In particolare (elaborazione del Sole su dati Fnopi/Istat del maggio 2022) lo Spezzino conta 1.348,1 infermieri (tra pubblico e privato) ogni 100mila abitati over 15, a fronte di un valore medio nazionale di 907,5. La nostra provincia fa registrare il secondo valore più alto a livello italiano (dietro soltanto a Foggia) e il più alto del nord (segue Bolzano, in 14ma posizione nazionale, con 1.107,2).

Il numero di infermieri è uno dei dodici indici considerati nello studio per valutare la qualità della vita della popolazione anziana (qua i dati e le infografiche completi).

