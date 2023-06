La Rainbow chiude vincendo con l’unica squadra capace di batterla in stagione

Dopo aver conquistato aritmeticamente la vittoria nella 1.a Divisione territoriale femminile di pallavolo, nonché la promozione in Serie D ligure, la Rainbow Spezia, allo scadere del campionato si è tolta l’ultima soddisfazione, battendo a Vezzano Ligure il Sestri Levante, unica squadra capace di battere la formazione spezzina nel corso della stagione (3 a 1 a Sestri). Rainbow con Cuffini e Pugliese in regia e capitan Zonca opposto; la top scorer Guidi, La Mattina e Antiga al centro; Ciappei e Chernyshova schiacciatrici in alternanza con Tonarelli, Grispo, D’Antonio e Dagnino, mentre da libero si sono date il cambio Tartaglia e Pilli.

Sestresi da parte loro con Ferrari e Razzetta in cabina di regìa e Maestroni in diagonale; Lanciano e Borella al centro; Rebecchi, capitan Bianchi e Signaigo sulle fasce; Govi libero.

Il tabellino:

