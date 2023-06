Da don Luca Sardella, Direttore Ufficio per le Comunicazioni sociali e Portavoce della Diocesi

In una serata di musica e festa nel centro di Lavagna, i 190 giovani della Diocesi che partiranno per Lisbona per vivere la prossima Giornata Mondiale della Gioventù hanno ricevuto ieri sera il mandato dal Vescovo diocesano.

