Le eccellenze della cultura di Genova in vetrina in Spagna

Madrid. Nell’ambito delle giornate di marketing territoriale organizzate dall’Ambasciata d’Italia a Madrid per il Comune di Genova, in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno, è stato presentato questo pomeriggio il Museo Nazionale dell’Emigrazione-Mei nella sede della Cancelleria Consolare di Madrid. «Ringrazio l’ambasciatore Giuseppe Buccino Grimaldi che, subito dopo il suo insediamento, ha presenziato alla presentazione di oggi come primo evento ufficiale pubblico – commenta il consigliere delegato ai Rapporti internazionali del Comune di Genova Barbara Grosso – la comunità italiana in Spagna è molto radicata e, come ha ricordato l’Ambasciatore, è raddoppiata negli ultimi 10 anni per un totale di circa 280.000 persone iscritte all’Aire e che aumentano di circa il 5% anno, visto il crescente fenomeno degli emigrati di ritorno in Europa dall’America Latina. Questo dato indica anche la strategicità degli incontri di questi giorni che stanno facendo scoprire agli italiani in Spagna le eccellenze di Genova e del territorio circostante. Il Mei, che abbiamo presentato oggi con il presidente del comitato di indirizzo Paolo Masini, ha forti potenzialità per le comunità italiane all’estero: anche la scelta della sede nel luogo simbolo della Commenda di Prè, dove in migliaia sono partiti e tornati nei secoli, racconta come Genova sia una delle città più stratificate d’Italia perché un luogo storicamente di scambio».

A seguire, la delegazione è stata ricevuta nella sede dell’Istituto italiano di Cultura per l’evento “Virtuosismos genoveses: Génova entre deporte, ciencia, cultura y gastronomía” (Virtuosismi genovesi: Genova tra sport, scie za, cultura e gastronomia”. Organizzato dall’IIC, sotto gli auspici dell’Ambasciata d’Italia a Madrid e con la collaborazione dell’Ufficio Enit, l’evento, dopo i saluti istituzionali dell’Ambasciatore d’Italia Giuseppe Buccino Grimaldi, il consigliere Barbara Grosso ha illustrato Genova come destinazione turistica dalla cultura allo sport, con i grandi eventi dei prossimi mesi dal The Ocean Race The Grand finale, a Genova capitale europea dello Sport nel 2024, alle candidature a ospitare eventi internazionali di sport. Inoltre, sono stati fatti approfondimenti su Genova e la scienza con il professor Nicola Torelli dell’IIT, sul Festival della scienza, sui Palazzi dei Rolli patrimonio dell’Umanità, con un approfondimento sui Rolli e l’architettura storica di Genova del professor Carlos Chocarro e sul Premio Paganini. L’evento è stato moderato da Marialuisa Pappalardo, direttrice IIC.

