Lerici, nuova cintura nera in Borgata

Con la chiusura della stagione sportiva 2022/23 del karate Borgata Marinara Lerici si sono svolti alla palestrina comunale gli esami di cinture per gli adulti del karate, allenati dal maestro Giuseppe Morelli. Per l’occasione, si è riunita anche la commissione regionale Uisp/Discipline Orientali, presieduta dallo stesso Morelli, per la valutazione di Josef Bigarelli, al passaggio superiore di cintura nera 1° dan.

Gli adulti delle cinture inferiori sono stati impegnati nell’esecuzioni delle tecniche di Khion, Kata (forma) e Kumite condizionato (combattimento dichiarato) preparati in modo da evidenziare le capacità tecniche e atletiche e i progressi fatti nell’anno in corso. Gli adulti passati a cintura gialla: Alessandra Botto, Silvano Brai, Giuliano Cecchi.

