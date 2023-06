Maralunga, Italia nostra: “Ricorso al Tar è una decisione in armonia con la tutela del paesaggio”

La sezione La Spezia Cinque Terre di Italia nostra onlus “apprezza che l’amministrazione comunale lericina, in questo frangente, abbia preso una decisione in armonia con la tutela del paesaggio (art.9 della Costituzione), che del resto, a Maralunga, è pure classificato come Sito di interesse comunitario (IT1345114) entro la Rete Europa 2000 (da Vol. di Regione Liguria su Biodiversità in Liguria del 2002)”. Lo si legge nella nota diffusa dall’associazione in merito alla decisione di Palazzo civico di ricorrere al Tar per l’annullamento del parere favorevole rilasciato dalla Soprintendenza all’istanza paesaggistica inerente il progetto residenziale presentato per l’area del camping di Maralunga. “Ci rallegriamo che anche tra gli amministratori locali si affermi una coscienza del valore rappresentato dall’ambiente, in questo caso nelle sue valenze naturalistiche, infatti modificazioni volumetriche e spostamenti di fabbricati previsti dal progetto metterebbero a repentaglio l’identità paesistica di uno dei tratti più belli di scogliera della costa spezzina – si legge ancora nella nota -. Compito di Italia Nostra onlus è quello di difendere il patrimonio di tutti i beni del Paese, tra cui il paesaggio, come stabilito dalla terza parte del Codice Urbani del 2004: riteniamo perciò che si debbano evitare interventi che stravolgano i delicatissimi equilibri tra natura e presenza antropica pregiudicando non solo la fruibilità ma anche quella bellezza che rende unica la costa del Golfo dei Poeti e, nella fattispecie, quella che da Lerici va fino al Tellaro”.

Concludono da Italia nostra: “Auspichiamo che tutte le altre amministrazioni comunali della provincia si ispirino a tali orientamenti perché preservare un patrimonio inestimabile avrà anche positive ricadute economiche in futuro. I tragici eventi idro-geologici recenti ci confermano quanto il territorio vada costantemente protetto e salvaguardato: ciò equivale a progettare un futuro migliore per la comunità presente e futura”.

