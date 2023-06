Marselli lascia la guida della Zephyr Mulattieri dopo nove stagioni consecutive

Dopo nove stagioni consecutive il tecnico Andrea Marselli lascia la guida della prima squadra del Valdimagra Volley Group, la Zephyr Mulattieri, reduce da una stagione che l’ha vista mantenere la categoria della Serie B nazionale. Sedici i campionati in rossoblù dell’allenatore carrarese, sei nella sezione femminile, dove arrivò alla B1, e dieci in quella maschile, senza dimenticare il lavoro a livello di settore giovanile. Il Gruppo Valdimagra Volley, con i suoi dirigenti e atleti, ringrazia Marselli per il suo operato in tutti questi anni passati insieme, augurandogli un grandissimo in bocca al lupo per il futuro.

