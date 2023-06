Martina e il nonno: due Cavalieri della Repubblica in famiglia

Ha fatto riscoprire la cucina gourmet vegana agli spezzini. Ha fatto della formazione in giro per il mondo per migliorare la sua tecnica un’autentica missione. Si è impegnata attivamente nel tessuto sociale cittadino, non si è tirata indietro quando il Covid era una minaccia costante ed è uno dei volti simbolo di Confcommercio. E’ la ristoratrice Martina Riolino che questa mattina è stata insignita del titolo di Cavaliere della Repubblica proprio per il suo attivismo a favore delle donne e durante la pandemia. Riolino è la più giovane dei nuovi cavalieri ma in famiglia non è l’unica perché a suo tempo anche il suo adorato nonno oggi novantottenne, decorato per l’impegno sociale all’interno dell’unione nazionale mutilati nel servizio “Unione Nazionale Mutilati per Servizio” di cui è stato presidente per lungo periodo è stato decorato dello stesso titolo.

“Questo aspetto è senza ombra di dubbio la cosa più bella – ha raccontato la chef a Città della Spezia -. E’ come se avvenisse in continuità con quella che è l’eredità della mia famiglia. Non ci sono io dietro questa onorificenza, c’è la mia famiglia, quello che mi hanno trasmesso i miei nonni e i miei genitori, che hanno sempre cercato di contribuire alla società civile in tante diverse forme di associazionismo sociale, animalista o ambientalista. Lui è un uomo d’altri tempi, di poche parole, ma vedere l’orgoglio e la commozione nei suoi occhi è qualcosa di impareggiabile”.

