Pesca acque interne/ Trofeo Garbolino carpa, Botto continua a vincere

Da Umberto Righi, Fima Chiavari

Dalla Liguria per pescare carpe in laghetto ci si sposta in Toscana, l’alternativa la Lombardia, ma i chilometri e le ore di viaggio più o meno sono le stesse, questo impone lo svolgimento dell’agonismo della specialità colpo. Politica e TG parlano di sblocchi burocratici e aiuti per creare piccoli bacini di accumulo per sopperire alla siccità o sfogo per contenere l’onda di piena dei fiumi, accorgimenti sempre più inevitabili, ma in Liguria dove si fanno, se nel piano si è costruito ovunque, anche in “alveo” o quasi…..Non possiamo “Noi” risolvere tali problemi, anche se a livello sportivo sarebbero utili per molte discipline acquatiche …..

