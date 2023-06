Pesca in mare/ Montepagano in Tunisia si diploma vicecampione del mondo

Da Paolo Mosto Fima Chiavari

Si sono svolti ad Hammamet in Tunisia dal 20 al 27 maggio 2023, i 25esimi Campionati del Mondo di Long Casting (Lancio Tecnico) a cura della Federazione Mondiale della Pesca Sportiva. Campionato che vedeva come Campione del Mondo in carica e Capitano della squadra Nazionale Italiana, il pluri decorato Filippo Montepagano, atleta della ASD FI.MA Chiavari, sponsorizzata Italcanna per le attività surf e long Casting. Il portacolori tigullino dopo 4 giornate di gara è risultato quinto nella classifica finale individuale e vice campione del mondo con la Nazionale Italiana A , per la classifica a Squadre Nazionali.

