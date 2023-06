Rapallo: 2 Giugno, il sindaco presente, ma alla cerimonia romana

Stamattina il sindaco Carlo Bagnasco non sarà alla tradizionale cerimonia organizzata a Rapallo per la Festa della Repubblica. Sarà – scrive – “a Roma insieme a tanti colleghi sindaci per festeggiare il 77^ anniversario della Repubblica italiana. Un’occasione per celebrare i valori della democrazia e onorare i principi fondamentali della nostra Costituzione”.

Perché non celebrare gli stessi valori nella propria città? L’assenza (certamente giustificata) all’ultimo Consiglio comunale, l’evidente scollamento sulla proposta “case green” rileva, forse, che in maggioranza non si fanno più riunioni per assicurare il buon governo della città. Tutto questo dà spazio al fuoco amico e all’opposizione ombra.

