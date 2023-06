Schianto in moto in autostrada: 34enne perde una gamba

Liguria. Ancora sangue sulle strade e autostrade genovesi. Questo pomeriggio, poco prima delle 18 sulla A26 un uomo di 34 anni ha perso il controllo della propria moto andandosi a schiantare contro le protezioni laterali.

L’impatta è stato violentissimo: il centauro nella caduta ha perso parte di una gamba, probabilmente rimasta tra la moto e il guardrail o tra la moto e l’asfalto. L’incidente è avvenuto in maniera autonoma e non ci sono altri mezzi coinvolti e altri feriti. Soccorso sul posto, è stato trasportato in codice rosso ma cosciente al pronto soccorso del San Martino con l’elicottero Grifo.

