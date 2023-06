Scontro durante l’allenamento, Dragowski finisce all’ospedale: è in dubbio per Roma

Una tegola che non ci voleva per lo Spezia di Leonardo Semplici. Nel corso dell’allenamento di questo pomeriggio, Bartlomiej Dragowski è finito ko dopo uno scontro di gioco in cui ha battuto la testa. Il portiere polacco è stato subito trasportato all’ospedale per esami di accertamento, di cui si attende ora il referto. Dragowski, sempre cosciente, ha lasciato la struttura sulle sue gambe ma il suo impiego per la partita decisiva di domenica contro la Roma ora è in dubbio. Nelle prossime ore il portiere polacco verrà valutato dallo staff medico, probabilmente partirà con la squadra per la capitale e solo a poche ore dalla sfida si deciderà se utilizzarlo o meno. In caso di esito negativo, pronto Jeroen Zoet, la cui ultima presenza risale a fine aprile, nel derby contro la Sampdoria.

