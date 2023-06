Semplici a 90′ dal destino dello Spezia: “Non abbiamo più niente da perdere”

Novanta minuti che valgono una stagione. Lo Spezia si prepara alla trasferta di Roma, consapevole di avere, per certi versi, il destino nelle proprie mani. “Conosciamo l’importanza”, spiega Semplici introducendo la partita. “Lunedì ci siamo ritrovati, abbiamo parlato della partita con il Toro dove non abbiamo fatto bene dal 2-0 in poi. Come dicevo ai ragazzi, mi auguro questa partita ci abbia fatto tanto male. L’atteggiamento dell’ultima mezz’ora non è piaciuto a me e ai ragazzi. Dobbiamo ripartire da quanto visto fino al 60esimo, una buona prestazione con una squadra più forte. Sappiamo di affrontare una squadra di grande valore come la Roma, siamo costretti e vogliosi di fare un risultato positivo e sarà il campo a dire quanto positivo. Cercheremo tutti insieme di dare il massimo per ottenere il risultato”. Ma come si prepara una gara di questa importanza? “Non abbiamo niente da perdere. Sotto certi aspetti non dico possa avvantaggiarci, ma possiamo giocare con più spregiudicatezza, consapevoli dell’importanza del risultato. Nel mio percorso, quando abbiamo avuto partite scontate abbiamo fatto partite importanti. Mi auguro domenica si possa aggiungere questa partita”.

Ancora una volta lo Spezia sarà limitato da qualche assenza, con anche Bastoni che alza bandiera bianca: “Bastoni non sarà della partita, Caldara nemmeno. Maldini vedremo se sarà recuperato, ma non stiamo a fare la conta degli assenti. Siamo in 18 più tre portieri e sono convinto che i ragazzi scenderanno in campo dando il massimo per questo appuntamento. Da parte mia ci sarà l’intento di far giocare chi ha più motivazioni, chi capisce maggiormente il momento che stiamo attraversando e la sua importanza. Saranno fatte scelte anche in questo senso per farci esprimere al meglio. Ampadu oggi dovrebbe fare il primo allenamento, speriamo di averlo a disposizione. Con la sua uscita la squadra è andata in difficoltà, è un giocatore importante per come giochiamo noi sia in possesso che in non possesso, dove riesce ad impostare e ad essere un valore aggiunto. È un giocatore di grande valore, spero di recuperarlo in pieno e sono convinto che comunque vada chi scenderà in campo darà il tutto per tutto per noi, per la società e per i nostri tifosi”.

