Strage di donne, 47 uccise solo nel 2023 con quasi 8 femminicidi al mese: il dato shock del Viminale

Italia. È strage di donne in Italia. Una frase forte, che fa male solo a leggerla, ma è quanto emerge dai dati shock pubblicati dal sito del Viminale, che non lasciano purtroppo spazio ad interpretazione.

A pubblicare il rapporto è stata Ansa.it. Si evince che gli omicidi, in Italia, nel 2023 sono stati in totale 129 e tra questi 47 donne, di cui 37 (sono 39, ma il report è aggiornato al 28 maggio) sono state uccise in ambito familiare o affettivo mentre sono 22 quelle ammazzate per mano del partner o dell’ex partner.

» leggi tutto su www.ivg.it