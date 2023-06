Tecniche operative polizia, a Fasano giornata di formazione organizzata con il contributo della Scuola di formazione professionale della Spezia

Si è recentemente tenuta al Palasport Tensostatico di Fasano (Brindisi) una giornata di preparazione riservata alle Polizie locali incentrata sulle tecniche operative di polizia. Il training formativo, voluto dalla segreteria Uil Fpl Brindisi in un’ottica di tutela degli appartenenti ai vari corpi di Polizia locale, è stato realizzato in collaborazione con l’Associazione culturale Scuola di formazione professionale della Spezia, nota per aver formato più aspiranti agenti di polizia locale in occasione di vari concorsi che ha promosso. Docente della giornata di formazione, l’ufficiale di Polizia giudiziaria Francesco De Benedittis, appartenete alla Guardia di Finanza, che ha trattato diversi aspetti operativi: mind set – l’atteggiamento mentale da tenere in servizio, fermo e identificazione, ammanettamento, perquisizione, trasporto presso gli uffici di Polizia, gestione del fermato in ufficio, corretto utilizzo di tonfa e spray urticante. “Argomenti che ormai devono considerarsi imprescindibili – osserva Andrea Prassini, direttore tecnico dell’Associazione culturale Scuola di formazione professionale della Spezia – poiché è abbastanza palese ormai da diverso tempo non vi è, relativamente agli interventi, alcuna differenza tra le Polizie locali e le Forze di Polizia dello Stato, visto che tutti, in pratica, sono chiamati a svolgere le stesse funzioni e che l’unica differenza è il limite territoriale. Capita infatti ormai quotidianamente che le Polizie locali siano chiamate a intervenire per risse, lesioni e quant’altro di attinente ai delitti contro la persona, che prevedono preparazione fisica e normativa. Il corso ha avuto un successo strepitoso in termini di presenze e viste le richieste già pervenute getta le basi per future iniziative sempre in stretta collaborazione con il sindacato Uil Fpl Brindisi che lo ha richiesto”. Per informazioni, l’associazione Scuola di formazione professionale può essere contattata al numero 328.5467479 o all’indirizzo email scuolaformazioneprofessionale@gmail.com

L’articolo Tecniche operative polizia, a Fasano giornata di formazione organizzata con il contributo della Scuola di formazione professionale della Spezia proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com