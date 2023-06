Tulio Solenghi insignito della Croce di San Giorgio: l’abbraccio del Carlo Felice tutto esaurito

Genova. Tutto esaurito questa sera al Teatro Carlo Felice, dove l’attore e regista teatrale Tullio Solenghi è stato insignito dell’onorificenza della Croce di San Giorgio, già conferita l’8 dicembre ad un altro ligure doc, Gino Paoli.

“Siamo felici di aver conferito la seconda Croce di San Giorgio a Tullio Solenghi – ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -. La sua versatilità lo ha portato ad eccellere in molti campi, mettendosi in più occasioni a disposizione della sua Liguria, come quando ha ricordato ad un mese della tragedia le vittime del crollo del Ponte Morandi. Il legame con le proprie origini si è rafforzato lo scorso anno con la magnifica esecuzione del Gilberto Govi dei “Maneggi” che ha commosso tutti e riportato in auge la più alta tradizione filodrammatica e comica della sua terra. Un patrimonio artistico di questa città che, pur sapendosi ritagliare uno spazio importante in campo artistico nel mondo, ha mantenuto salde le sue radici liguri e genovesi. Come questa sera dove ha recitato in un Carlo Felice strapieno di genovesi e di turisti. Oggi è stata una giornata importante perché anche con la caccia al tesoro a tema Risorgimento abbiamo ripercorso la storia e ripercorrere la storia serve per costruire il futuro”.

