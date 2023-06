Giovedì 8 giugno, dalle ore 18.30 fino alle ore 20.30, si terrà nella località di Deiva marina (Piazza Bollo) il gran finale di un percorso durato 7 mesi, con l’istituto ISA 23 Plesso di Deiva Marina.

Il corso curricolare tenuto da Officine Papage, realizzato grazie al Comune di Deiva Marina e Fondazione Compagnia di San Paolo con il progetto Next Generation We, ha avuto come protagonista un tema ben preciso, Il rifiuto.

