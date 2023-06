Volley U14 femminile, le final four del PalaMariotti premiano la Scuola pallavolo Spezia

Si sono tenute al PalaMarotti le final four del campionato territoriale ligure dell’under 13 femminile di pallavolo. A imporsi la Scuola Pallavolo Spezia, che ha nella finalissima ha vinto con la Pro Recco; terza posizione per il Podenzana Tresana Volley, che ha preceduto la Futura Ceparana. E l’indomani, sempre al palazzetto, si è giocato il Trofeo dei territori Aequilibrium Cup Under 14 femminile, che ha visto la selezione del Levante ligure superare sia la rappresentativa del Comitato di Centro della Fipav ligure (3-0), sia quella del Comitato di Ponente. Mentre lato maschile (Under 15) è stata la Liguria del centro regione a vincere, seguita dalle sezione levantina e da quella ponentina.

