Andora, in 2500 danzano sotto il palco del dj set di Sonik

Andora. Erano in 2500 circa, ieri sera ad Andora, per l’esibizione live di Sonik dj che ha trasformato i Giardini Tagliaferro di Andora in uno scenario di musica e luci con un dj set che ha aperto l’estate di Andora all’ insegna del sound elettronico.

Tantissimi i giovani e appassionati del genere si sono alternati sotto il palco di Sonik. Un continuo flusso di persone di tutte le età, attirato dalle immagini e proiezioni luminose diffuse dal palco, insieme ai grandi successi del genere e pezzi di Sonik”.

