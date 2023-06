Articolo uno verso lo scioglimento, gli iscritti verso il Pd. Veschi: “Bisogna costruire un’ideologia di sinistra”

“Il 1° giugno si è svolta l’ultima assemblea degli iscritti ad Articolo Uno della Spezia. La maggioranza di questi iscritti stanno aderendo al nuovo Pd. Il 10 giugno a Napoli Articolo Uno si scioglierà come partito e si trasformerà in una associazione politico culturale. La secca sconfitta subita nei recenti ballottaggi e le assurde critiche a Elly Schlein dimostrano la necessità di un profondo rinnovamento del Pd. Deve essere nuovo, come hanno chiesto coloro che si sono presentati ai seggi per le primarie.

In molte situazioni comunali le alleanze e le scelte politiche del Pd, a mio parere, non erano coerenti con la piattaforma politica e programmatica che ha vinto il recente congresso. Si sono realizzate prima della elezione della nuova segretaria.

Questo anche a Sarzana, dove il Pd non ha esercitato un ruolo politico trascinante nella preparazione delle elezione subendo, senza battaglia politica, le condizioni politiche create dalle autocandidature, da Italia Viva, il cui risultato elettorale è stato insignificante, e dalla propensione del M5S a marcare un isolazionismo che non gli ha dato frutti. Prima si fanno le alleanze e poi, insieme, si sceglie il candidato a sindaco o a presidente della Regione.

Pensando ai dati negativi per il centrosinistra in tutta la Liguria alle recenti elezioni amministrative, vorrei sottolineare che non si sono avute battaglie significative e iniziative del Pd sui temi sociali dal lavoro, alla casa, agli affitti brevi, non è sufficiente la sola iniziativa all’interno delle istituzioni. Non c’è ancora, per sintetizzare, un progetto politico programmatico alternativo al modello Toti che coinvolga forze sociali, produttive e intellettuali.

Bisogna lavorare partendo da uno studio di che cosa è socialmente ed economicamente la nostra società ligure. Alla Spezia, nonostante il successo delle presenze turistiche, l’ occupazione nel 2022 è calata di più di 400 unità e si configura una società del precariato e dello sfruttamento, dei bassi salari , dove si espande l’ evasione fiscale e dove non c’ è un impegno della giunta Peracchini sui i grandi processi economici a iniziare dalle prospettive non sicure di sviluppo delle attività portuali o alla mancanza di proposte sull’ area Enel.

Sui temi sociali si deve qualificare anche la politica nazionale del Pd targato Elly Schlein, insieme a una iniziativa ancora più incisiva per la pace e contro la guerra. Cosi si batte una destra che ci propone una sua ideologia vecchia (quella del Msi e del e suprematismo dell’uomo bianco) a marcare un isolazionismo che punta a esaltare l’individuo asociale.

Una politica delle identità e del nazionalismo che fa presa in una fase di paure e insicurezza ma che non incide nel superamento delle profonde disuguaglianze sociali, anzi le accentua (no al salario minimo, un fisco che favorisce i ricchi, la privatizzazione della sanità, la spaccatura dell’Italia con l’ autonomia differenziata). Siamo passati dall’età del populismo a quella delle ideologie, c’è quella falsa di destra bisogna costruirne una di sinistra. Un partito solido di sinistra che difenda le istituzioni democratiche contro le spinte autoritarie e di ridimensionamento del ruolo centrale del Parlamento della destra, che sappia legare la questione democratica a quella sociale, come condizione imprescindibile per creare egemonia e ritornare a vincere.

Molti ritengono che il processo di rinnovamento del Pd debba prescindere dal problema delle alleanze, io non sono d’ accordo.

La stessa Schlein chiede di sciogliere il nodo delle alleanze e un progetto alternativa alle destre.

Come ha scritto limpidamente Antonio Florida (studioso della politica): “E si illude Conte, in particolare, se ritiene che, a preservare un elettorato del M5S quanto mai volatile, possa bastare il richiamo identitario ad alcuni temi o il marcare le distanze dal Pd. La realtà è che l’assenza di un progetto politico alternativo alla destra produce un effetto di smobilitazione e un senso di impotenza, non trasmette l’idea di una partita aperta e competitiva”.

Senza il Pd la sinistra non va da nessuna parte come dimostra il fatto che nella sconfitta il Pd è stato, anche in queste comunali, il partito più votato”.

Moreno Veschi, già coordinatore regionale di ArticoloUno.

L’articolo Articolo uno verso lo scioglimento, gli iscritti verso il Pd. Veschi: “Bisogna costruire un’ideologia di sinistra” proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com