Campionati regionali, Atletica Alba Docilia d’oro nella categoria Cadetti: esulta la squadra femminile

Albisola Superiore/Vado Ligure. Lo scorso weekend l’Atletica Alba Docilia ha potuto festeggiare l’affermazione ai campionati regionali delle proprie “Cadette”. Di seguito ecco il comunicato pubblicato dalla società sul proprio sito: “Bellissimo risultato per le nostre Cadette che nella due giorni genovese appena trascorsa hanno vinto il titolo regionale a squadre davanti all’Atletica Spezia invertendo così il podio della stagione passata.

Un risultato davvero gratificante per le ragazze, i tecnici ed i dirigenti “albisolesi-genovesi” in una delle categorie più significative per la crescita degli atleti. Il risultato acquista maggior valore vista la consapevolezza del piccolo bacino di utenza rispetto a società che hanno l’opportunità di sviluppare le loro attività in città più grandi e con centri di avviamento allo sport molto più numerosi. I complimenti vanno innanzitutto a tutti i tecnici che si stanno prodigando per far crescere tecnicamente i ragazzi cementando il gruppo in cui tutti danno il loro contributo.

» leggi tutto su www.ivg.it