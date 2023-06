Chiavari: con Mariapia Veladiano alla scoperta di Giuditta

Nella sezione “Spiritualità” abbiamo avuto nel tardo pomeriggio alla Società Economica, l’incontro con Mariapia Veladiano, già docente di Lettere, Dirigente Scolastiico, giornalista, scrittrice (“Adesso che sei qui”. “Quel che ci tiene vivi”) che per essere fedele al tema donne in cammino, ha tratteggiato la figura di Giuditta, partendo dal sttimo capitolo dell’omonimo libro che compare nella Bibbia cristiana e arrivando ad alcune famose rappresntazioni di artisti nelle miniature, in Botticelli, Giorgione, Michelangelo (nella Cappella Sistina), Vasari, Caravaggio, Artemisia Gentileschi, Klimt.

