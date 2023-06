Chiavari: il Forum delle Famiglie propone un concorsoslogan

In occasione del Festiva della Parola il Forum delle Famiglie, Comitato del Tigullio, propone un Concorso: cercare uno slogan per rilanciare la Famiglia. A questo scopo si potrà accedere ad un banchetto posizionato nell’atrio della sede della Società Economica dove sarà possibile saperne di più del Forum, delle sue attività, delle due Commissioni (Cultura & Eventi. Politiche Familiari) che si confrontano con le Amministrazioni comunali per portare avanti progetti su temi che stanno acuore alle famiglie (i bisogni delle famiglie; il disagio giovanile; le povertà dei cittadini…).

Chi vuol conoscere il Forum per i suoi servizi a tutte le famiglie si può visitare il sito www.forumfamiglie tigullio.org

