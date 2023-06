Chiavari: Pillon al Festival della Parola, il dissenso dei Cinque Stelle

Dal Movimento 5 Stelle Chiavari

Il Movimento 5 stelle vuole esprimere il proprio dissenso in merito alla presenza dell’ex Senatore Pillon nell’ambito del Festival della Parola. Può essere chiara l’idea – presumiamo – che ha portato ad organizzare il dibattito tra lui e Ivan Cattaneo, e cioè di due posizioni di vita così opposte. Ma i dibattiti devono essere rispettosi di tutti i protagonisti, e sul fatto che possa essere così nutriamo profondi dubbi.

Al Sig. Pillon sono state attribuite espressioni come: “Noi sosteniamo la vita quindi dobbiamo convincere ogni donna a tenere il suo bambino” E se vuole abortire? “Le offriamo somme ingentissime per non farlo” E se vuole ancora? “Glielo impediamo”. Si va oltre l’ovvia libertà di pensiero personale, sempre legittima: col palco, si danno voce e visibilità ad un pensiero di cui oggi dovremmo vergognarci e che dovremmo aver superato da molto, molto tempo ormai.

