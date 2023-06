Concerto gratuito della banda della Marina militare, i biglietti si ritirano entro il 6 giugno all’Urban center

Giovedì 8 giugno alle 21.30, la banda musicale della Marina Militare si esibirà in concerto in Piazza Europa alla Spezia, nell’ambito delle iniziative organizzate in occasione della giornata della Marina Militare, che sarà celebrata il 9 giugno.

Sono 600 i posti disponibili per assistere al concerto, a titolo gratuito: sarà necessario accreditarsi entro il 6 giugno, presso l’Urban Center di via Carpenino, sotto l’edificio del Teatro Civico.

La Banda Musicale della Marina Militare è uno dei più antichi complessi bandistici militari italiani e trae origine dai piccoli complessi strumentali che nelle Marine preunitarie erano normalmente imbarcati sulle navi ammiraglie. Nel 1861, con l’unione delle Marine del Regno Sardo-Piemontese e del Regno delle Due Sicilie, nasceva la Regia Marina Italiana e, con essa, il primo Complesso Bandistico. Si trattava di un piccolo organico imbarcato sulla Nave Ammiraglia e costituito da esecutori provenienti, in prevalenza, dalle file della Marina Borbonica, compreso il primo direttore. La costituzione ufficiale del Corpo Musicale della Marina Militare avvenne il 01 gennaio 1879 con L’istituzione del “Ruolo Musicanti della Regia Marina” e con la conseguente creazione di una nuova struttura stabile presso l’Alto Comando della città di La Spezia. Dal 1965 al 1991 è stata alle dipendenze del Dipartimento Marittimo di Taranto e successivamente trasferita a Roma, dove attualmente risiede. La struttura organica della Banda Musicale si compone, attualmente, di un Maestro Direttore, un Maestro Vicedirettore, 102 orchestrali e un archivista, tutti in servizio permanente effettivo, provenienti dai più famosi Conservatori di Musica e selezionati tramite concorsi pubblici. È coadiuvata, per gli aspetti logistici ed amministrativi, da un nucleo di supporto con una propria tabella organica. La qualità del suono, la varietà del repertorio, la duttilità degli orchestrali e dei gruppi strumentali, la compostezza formale di tutto il personale, l’attaccamento alle proprie tradizioni e l’apertura verso ogni genere musicale, la sensibilità verso il sociale, la rendono uno dei complessi bandistici più prestigiosi a livello nazionale ed internazionale. Il suo repertorio, oltre alle tradizionali marce militari, abbraccia ogni genere di musica: da quello originale per banda al classico, dal lirico al sinfonico, dal leggero al jazz, dal pop al rock. La Banda Musicale della Marina Militare è chiamata a svolgere la sua attività istituzionale sia in Italia sia all’estero, raccogliendo, ovunque, uno straordinario successo di pubblico e di critica.

