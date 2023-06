Donna incinta aggredita e presa a calci da due uomini a Romito Magra. Indagini in corso da parte dei Carabinieri

Una donna incinta è stata aggredita in strada questo pomeriggio a Romito Magra. Stando alle dichiarazioni di alcuni testimoni, due uomini l’hanno strattonata e percossa nell’ambito di una lite e uno le avrebbe sferrato un calcio all’addome, prima di caricarla in auto e portarla via.

I Carabinieri di Arcola, chiamati sul posto da alcuni cittadini insieme al 118, che ha inviato i militi della Pubblica assistenza di Vezzano Ligure, hanno rintracciato la donna, che è stata in seguito visitata al Pronto soccorso. Per lei, in stato di gravidanza avanzata, al momento non sembra ci siano conseguenze nefaste.

I Carabinieri di Arcola stanno procedendo con le indagini per identificare gli autori dell’aggressione.

