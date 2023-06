Due crocefissi restaurati a Salino

Continuano gli impegni delle parrocchie, con il supporto della curia vescovile, per il restauro delle tante opere d’arte disseminate nelle chiese della diocesi, in particolare in Val di Vara. Così, nei giorni scorsi, sono stati restituiti alla chiesa parrocchiale di Salino, nel comune di Varese Ligure (ma già antica diocesi di Brugnato), due crocefissi lignei oggetto di restauro da parte dello Studio Oberto di Genova. I lavori, come altri nella zona, sono stati coordinati da Margherita Levoni con l’alta sorveglianza di Rossana Vitiello, della Soprintendenza belle arti per la Liguria. La presentazione si è svolta in occasione della festa di San Venanzio, alla presenza del parroco don Alessandro Celotto, e con la partecipazione di alcune confraternite.

