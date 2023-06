FdI: “Orgogliosi della nomina di Rampi, giusto riconoscimento al primo partito della coalizione”

“Congratulazioni e buon lavoro al neo eletto vice Sindaco e Assessore del Comune di Sarzana Carlo Rampi e a tutta i consiglieri di Fratelli d’Italia che andranno a comporre il nuovo consiglio comunale a Palazzo Roderio; i prossimi cinque anni di governo della città saranno importanti per portare avanti quanto fatto e continuare a fare il meglio per la Città di Sarzana; Fratelli d’Italia sarà protagonista assieme al Sindaco Cristina Ponzanelli e al resto della giunta; come ben detto dal Presidente Giorgia Meloni, il Governo sarà al loro fianco.” Così l’On. Maria Grazia Frijia, Deputato di Fratelli d’Italia, alla quale fa eco il coordinatore provinciale di FdI La Spezia Davide Parodi: “Siamo felici dell’importante incarico di vice Sindaco e Assessore conferito a Carlo Rampi; Fratelli d’Italia si è confermato primo partito nella coalizione di Centrodestra dando un fondamentale contributo alla rielezione del Sindaco Cristina Ponzanelli. Per questo siamo orgogliosi di poter rappresentare al meglio i cittadini che ci hanno votato e convinti che i prossimi cinque anni saranno ancora meglio di quelli appena passati.” Martedì prossimo ci sarà la prima seduta del nuovo consiglio comunale.

