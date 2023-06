Festa del 2 giugno all’ambasciata d’Italia a Madrid con ospite d’onore la città di Genova

Madrid. Milletrecento gli ospiti della serata organizzata all’Ambasciata d’Italia a Madrid per la Festa della Repubblica. Ospite d’onore quest’anno il Comune di Genova, per una serie di azioni di marketing territoriale. Nel giardino dell’ambasciata, è stata allestita la mostra fotografica dedicata alla città di Genova. È stato inoltre presentato il catalogo sulla promozione integrata “Fiesta del la Repùblica italiana en Madrid: 2023 una mirada sobre Génova entre pasado, presente y futuro”, che oggi, per la prima corsa di collegamento tra Alicante e Madrid del treno ad alta velocità della società Iryo, è stato omaggiato a tutti i viaggiatori.

L’evento si è aperto con l’esecuzione di estratti degli inni italiano, spagnolo ed europeo del Maestro Maestro Oleksandr Pushkarenko, finalista nel 2018 del Premio Paganini. Il Maestro ha poi eseguito Niccolò Paganini (Introduzione, Tema con Variazioni sull’Aria “Nel cor più non mi sento” dall’opera “La Bella Molinara” di G. Paisiello op. 38, M.S. 44 e il Capriccio n.24 in La minore).

