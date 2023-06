Il Comitato Quartiere I ha incontrato l’assessore alla sicurezza

Il Comitato Quartiere I, presieduto da Jacopo Schiffini, ha incontrato l’assessore alla sicurezza Giulio Guerri per fare il punto sugli interventi per la sicurezza e la vigilanza urbana nella zona. Nel corso della riunione sono stati trattati tutti i punti attinenti all’argomento: la videosorveglianza, il rafforzamento dell’attività della Polizia locale, i servizi di presidio previsti dal dispositivo di sicurezza garantito in sinergia dalle forze dell’ordine, l’impegno nella lotta allo spaccio di stupefacenti, e l’ordinanza antialcool emanata dal sindaco. Si è parlato inoltre della situazione dei cortili, i controlli sugli esercizi commerciali, sugli immobili Arte, per il rispetto delle norme acustiche e contro l’abbandono dei rifiuti”.

