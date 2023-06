“Chiacchierata musicale per la pace”: ha avuto questo titolo l’evento svoltosi sul Lungo Borsa di Maissana, alla Cascina “San Michele” dove ha sede la locale comunità del movimento religioso “Ricostruttori nella preghiera”. Dopo il saluto del parroco don Tiziano Tamussi è stato l’artista e musicista Eduardo Rolandelli, nato in Argentina da una famiglia originaria di Maissana, ad eseguire diverse canzoni, dedicate al tema del “no alla guerra”. Alcuni brani erano legati alla storia d’Europa dei secoli scorsi, come la canzone popolare francese del primo Settecento “Auprès de ma blonde” (“Al fianco della mia fidanzata”), nel cui testo una giovane donna pone la liberazione del suo amato, prigioniero di guerra in Olanda, al primo posto dei suoi desideri.

L’articolo Musica per la pace a Maissana proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com