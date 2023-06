Pallanuoto M/ La Pro Recco è campione d’Europa

Dall’ufficio stampa Pro Recco Nuoto e Pallanuoto. Di Daniele Roncagliolo

La Pro Recco vince la sua undicesima Champions League, la terza consecutiva, battendo i padroni di casa del Novi Beograd per 11-14. Una partita incredibile dei ragazzi di mister Sukno, sempre davanti nonostante l’espulsione per brutalità di Echenique dopo due minuti del secondo tempo: uno schiaffo che aumenta l’intensità dei campioni d’Europa, dominanti per tutta la gara, con il +5 di Hallock a inizio quarto tempo che ammutolisce gli spalti. È il secondo triplete di mister Sukno, artefice di questo capolavoro, di tattica e gestione. Quattro reti per Zalanki e Di Fulvio, tre per Ivovic, trascinatore in acqua e fuori. Un’impresa che riscrive la storia del Club, che mai aveva vinto tre Champions consecutive.

