Pallanuoto M/ La Pro Recco fa sua anche la Champions League

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

“Congratulazioni alla Pro Recco che, dopo aver vinto scudetto e Coppa Italia, questa sera si è aggiudicata la terza Champions League consecutiva. Per la nostra regione è un orgoglio aver portato non solo in giro per l’Italia ma anche per l’Europa il marchio “LaMiaLiguria”, promuovendo il nostro territorio, sempre più pronto ad accogliere i turisti in arrivo dall’estero”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti dopo la vittoria in Champions League della Pro Recco.

“Che spettacolo questa Pro Recco- ha aggiunto l’assessore allo Sport Simona Ferro – ancora una volta la gloriosa società ligure ha saputo imporsi sul tetto d’Europa vincendo la terza Champions League in tre anni e coronando una stagione da sogno in cui ha già messo in bacheca Campionato e Coppa Italia. Da assessore regionale allo Sport rivolgo i miei più sinceri complimenti a tutta la squadra, dalla dirigenza ai giocatori passando per lo staff. Sottolineo infine la grandissima promozione del marchio “LaMiaLiguria” che ha accompagnato la Pro Recco in questa finale e che lo farà per i prossimi mesi grazie al bando portato avanti da Regione”.

» leggi tutto su www.levantenews.it