Pci: “A Sarzana non si nasce e non si muore più con dignità”

Da Luglio 2010 a Sarzana non si nasce più: l’ultima bambina è nata a fine giugno del 2010; da allora per nascere si deve cambiare città. Le mamma della vallata del Magra sono infatti costrette a scegliere tra La Spezia, in un ospedale vecchio e fatiscente, o l’emigrare verso la Toscana.

Ma non solo non si nasce più: a partire da luglio di questo 2023, anche morire con dignità sarà più difficile. Molti non sanno che a dicembre del 2015 venne inaugurato l’Hospice dove, grazie a 10 camere singole, è possibile accompagnare il proprio caro nell’ultimo tratto della propria vita.

