Giornata soleggiata con locali foschie al mattino e possibile sviluppo di temporali nelle zone interne del Centro-Levante con possibili fenomeni forti, anche associati a grandine e colpi di vento. Queste le previsioni di Arpal per il primo sabato di giugno che oggi porterà temperature stazionarie con minime in lieve aumento, venti deboli e mare poco mosso ovunque mentre l’umidità sarà su valori medio-alti. Domani, domenica, la giornata sarà caratterizzata da nubi in aumento e possibili precipitazioni.

L’articolo Primo sabato di giugno soleggiato ma con possibili temporali nelle zone interne proviene da Citta della Spezia.

