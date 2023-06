“Drago” c’è. Mister Semplici recupera il portiere in vista dell’ultima di campionato in programma domani sera all’Olimpico contro la Roma, anche se la decisione sul suo impiego dopo la botta ricevuta ieri a Follo, sarà presa solo domani. Nel caso non dovesse farcela toccherebbe a Zoet difendere la porta aquilotta.

