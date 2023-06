Genova. Tamponamento tra un’autobus Amt e un’autovettura in corso Gastaldi. L’incidente è avvenuto poco dopo le 15 di oggi, sabato 3 giugno.

Lo scontro è avvenuto all’altezza della svolta per il San Martino in direzione Levante. Non ci sono stati feriti gravi ma nel tamponamento hanno riportato qualche contusione quattro persone.

