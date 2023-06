Ultime ore di prevendita per i tifosi dello Spezia, 1.100 già pronti a partire

Ultime ore di prevendita per il settore ospiti dell’Olimpico di Roma dove domani si sistemeranno i tifosi dello Spezia che seguiranno la squadra per l’ultimo e fondamentale impegno di campionato. Sono circa 1.100 gli aquilotti che hanno già acquistato i loro tagliandi e che raggiungeranno la Capitale con treni, auto, pullman e pulmini per sostenere i propri colori. I biglietti sono ancora in vendita sul sito e presso i punti vendita del circuito Vivaticket al prezzo di 22 euro.

