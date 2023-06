Si moltiplicano le segnalazioni dei lettori rispetto alla situazione di degrado che si presenta nei pressi dell’ex caserma dei Vigili del fuoco nell’area industriale compresa tra i quartieri di Fossamastra e Pagliari.

“Questa è la bella vetrina presso l’area camper che offriamo a coloro (ultimi i bersaglieri) che arrivano a visitare la nostra città! Complimenti all’amministrazione che da anni non riesce a risolvere questa situazione. Un vero schifo!”, scrive un cittadino indignato.

guarda tutte le foto 9



Una montagna di rifiuti tra Fossamastra e Pagliari, i cittadini chiedono un intervento immediato

“Questa discarica abusiva, creata da nomadi che vivono nelle vicinanze, è davvero degradante per la nostra città. Attualmente hanno spostato le loro roulotte nel parcheggio di fronte alla darsena, con conseguente accumulo di spazzatura abbandonata sulle strade attigue alla darsena.

I quintali di rifiuti accumulati nell’ex caserma si trovano poi proprio davanti alla nuova area camper, frequentata da numerosi turisti, che hanno una montagna di spazzatura come prima immagine della nostra città. Fossamastra è purtroppo un quartiere in stato di abbandono: la discarica, il ponte rotto, la sporcizia lungo le strade rendono la qualità della vita davvero bassa. Eppure dovrebbe essere una zona curata, solo per il fatto che è la principale porta d’entrata di turisti di ogni genere (ricordiamo che da qui si passa anche per andare a Porto Lotti), in quanto vicino all’autostrada. Tale situazione ormai si perpetua da anni, e tutti la conoscono perché è impossibile non vederla. Nonostante ciò non viene fatto nulla. Questa mia mail è una richiesta di aiuto, nella speranza che con il vostro intervento ci possa essere una sensibilizzazione a tale questione”.

