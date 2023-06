A Cornigliano nasce “Via Pro Loco d’Italia”, riconoscimento all’attività e al patrimonio culturale creato in 140 anni di storia

Genova è la prima città italiana ad aver scelto di intitolare una strada ad una Pro Loco: questa mattina, infatti, è stata inaugurata via Pro Loco d’Italia (tra via Lodovico Antonio Muratori e Villa Bombrini) alla presenza dell’assessore alle Pro Loco e Tradizioni cittadine del Comune di Genova Paola Bordilli e dell’assessore ai Servizi civici Marta Brusoni. Hanno partecipato anche, la deputata Ilaria Cavo, Cristina Pozzi, presidente di Municipio VI Medio – Ponente, Antonino La Spina, presidente nazionale UNPLI Pro Loco d’Italia, Enrico Mendace, presidente Consorzio Pro Loco Genova e i rappresentanti della Società per Cornigliano Spa.

Dopo la cerimonia di intitolazione è stato anche firmato il primo protocollo di intesa tra il Comune di Genova e il Consorzio Pro Loco di Genova, con cui i due soggetti si sono impegnati a tutelare e promuovere le attività delle Pro Loco genovesi per la valorizzazione generale del territorio e la salvaguardia di un inestimabile patrimonio culturale e sociale.

