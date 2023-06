Albenga Volley, l’Under 13 conquista il titolo territoriale

Albenga. Il poker è servito! L’Under 13 dell’Albenga Volley ha conquistato nella giornata di venerdì 2 giugno il titolo territoriale, superando in semifinale il Conad City Mazzu per 2 a 0 (25-12, 25-18) e in finale il San Pio X Pallavolo Loano in rimonta per 2 a 1 (18-25, 25-15, 15-10). La final four si è disputata a Leca d’Albenga.

Un successo costruito grazie al grande lavoro fatto in palestra dalle ragazze di coach Pezzillo, che ora potranno misurarsi nelle finali con le altre vincitrici territoriali.

