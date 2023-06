Il Sestri Levante non si ferma più: è in finale per il titolo di campione d’Italia del campionato dilettanti. Questo pomeriggio è arrivata la vittoria contro il Pineto con il risultato di 0-2 grazie ai gol realizzati da Pane su rigore e Troiano. Domenica prossima alle 16 la sfida contro il Sorrento

» leggi tutto su www.levantenews.it