Camogli: incontro dei diplomati all’Istituto Nautico 50 e 25 anni fa

Organizzato dalla Società Capitani e Macchinisti Navali di Camogli, oggi si sta svolgendo l’incontro annuale dei diplomati all’Istituto Tecnico Nautico “Colombo” 50 e 25 anni fa (1973 e 1998). Dopo il ritrovo nella sede della Società in via XX Settembre, con il saluto del neo sindaco Giovanni Anelli, e la visita al “Nautico”, il gruppo si è recato al Santuario del Boschetto per assistere alla Messa. Infine il pranzo conviviale al Cenobio dei Dogi con la consegna del ricordo ai diplomati.

Presente per l’amministrazione comunale il consigliere Giovanni Pompei: “Consideriamo la Società Capitani e Macchinisti Navali un’espressione gloriosa di camoglinità ed un valore aggiunto per il nostro territorio così come tutte le altre associazioni. L’amministrazione darà loro sempre attenzione”.

