Camogli: stasera e domani su Rai1 la replica di Blanca

Questa sera e domani sera Rai1 ripropone alle 21.25 Blanca, girato a Genova e in parte a Camogli. Non si tratta però della nuova serie già girata che andrà in onda ad ottobre, ma di una replica della prima serie. Stasera l’episodio “Senza occhi” e domani “Fntasmi”.

La fiction ha avuto un grandissimo successo grazie alla bella e bravissima Maria Chiara Giannetta e ad attori del calibro di Enzo Paci nei panni di un ispettore di polizia. Camogli, grazie alle ottime immagini, ha ha avuto un enorme vantaggio turistico.

