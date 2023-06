Chiavari: Festival della Parola, Pillon e Cattaneo forzati a rivolgersi ai manifestanti

Alle 19 di stasera, sotto la tensostruttura appositamente montata in piazza dell’Orto per questi quattro giorni, si svolgerà l’incontro tra l’ex senatore della Lega Simone Pillon, il cantautore Ivan Cattaneo e il direttore artistico del Festival della Parola Massimo Poggini sull’identità sessuale. Alle 18 nello stesso luogo presidio di contestazione delle associazioni democratiche e antifasciste – Anpi Tigullio – Golfo Paradiso, Coordinamento Liguria Rainbow, Il Bandolo, Legambiente Liguria, Verità e Giustizia Il Tigullio per i diritti e partiti politici (Pd, Unione Popolare, Possibile, Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana, Fronte della Gioventù Comunista, Giovani Comunisti/e). Presenti anche il capogruppo del Pd in Regione Luca Garibaldi e la l’onorevole Valentina Ghio. Motivazione: la contrarietà alla presenza, all’interno di una manifestazione culturale, di un personaggio noto per i suoi atteggiamenti omolesbobitransfobici e irrispettoso dei diritti civili garantiti dalla Costituzione e ad un dibattito su questi temi senza la presenza di attivisti della comunità LGBTQIA+. Per tali motivi i contestatori avevano chiesto la cancellazione dell’incontro, che invece si terrà come da programma, “perché questo viene deciso dalla direzione del Festival e l’obiettivo è aprire un dibattito democratico tra posizione diverse”, hanno risposto le organizzatrici.

Antonio Bertani, segretario del Circolo chiavarese del PD afferma: “Riteniamo inopportuno l’amministrazione il principale Festival culturale deciso di invitare a parlare di temi LGBBTQIA+ una persona come l’ex senatore Pillon, dalle note posizioni irrispettose dei diritti civili, riducendola a una questione da salotto. Avevamo chiesto di cancellare l’incontro e di presentare un altro evento che vedesse la partecipazione di associazioni LGBBTQIA+ per introdurre un vero dibattito politico. Ma non è stato fatto. Per questo siamo qui”.

“Siamo qui oggi perché al Festival è stata invitata una persona non solo contraria alle politiche LGBTQIA+ ma che porta avanti politiche di omobilesbostransofobia e antifemminismo e oscurantismo che vanno a combattere la parità dei diritti ottenuta nei decenni passati – dichiara Francesco Colopi, Unione Popolare Tigullio -. Riteniamo che Ivan Cattaneo non sia il personaggio più adatto a rappresentare la controparte LGbBTQIA + perché più volte si è espresso contro le donne. Quindi noi vorremmo che questi eventi avessero come ospiti attivisti rappresentanti della comunità LGBTQIA+ in grado di essere portavoce dell’universo che Pillon intende mettere a tacere. Noi di Unione Popolare intendiamo tutelare la comunità LGBTQIA+ così come intendiamo unire tutte le lotte, per i diritti sia sociali che civili”.

Per Emilio Acacia, coportavoce di Tigullio Possibile “è stata compiuta una scelta inaudita: il Festival esiste da anni e non ha mai deciso di fare partecipare una personalità così connotata politicamente e caratterizzata da posizioni controverse e per noi inaccettabili sia nei confronti delle donne sia di tutta la comunità LGBTQIA+. Come controparte è stata scelta – continua Acacia -una persona che non ha nessuna qualifica per rappresentare la comunità LGBTQIA+ se non essere gay, che tra l’altro ha dichiarato che per una donna è peggio essere rifiutata che stuprata, quindi anche qui ritroviamo posizioni eccentriche e profondamente misogine. Non sarebbe stato accettabile comunque ma qui la controparte è inesiatente, per avere un dibattito democratico ci vogliono due posizioni nettamente opposte. È la prima volta che a Chiavari si svolge una manifestazione su queste tematiche, noi ci impegneremo affinché questo sia uno dei primi passi per rendere Chiavari una città accogliente verso tutti”.

Un coro contro la Lega e l’associazione cattolica Pro Vita si è levato dal gruppo di manifestanti, poi seguito dall’intonazione di “Bella Ciao”. Quando ha preso la parola, Ivan Cattaneo è stato subissato dai fischi. Lui ha risposto ringraziando e raccontando il contesto doloroso del suo coming out, non lasciarsi identificare con la frase pronunciata ai tempi della sua partecipazione al Grande Fratello, dove intendeva “violenza verbale e non fisica”.

» leggi tutto su www.levantenews.it